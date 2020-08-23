Американец обнимал людей без спросу и сообщал, что теперь у них COVID

Американец обнимал в супермаркете всех людей без спроса, а потом сообщал, что теперь у них коронавирус.

По сообщению New York Post, он при этом говорил: "Просто коронавирусно тебя обнимаю. Теперь у тебя COVID-19". Потом смеялся и убегал.

Событие произошло в городе Спрингфилд, штат Массачусетс, и теперь его разыскивают через составленный фоторобот, который сделали на основании камер видеонаблюдения. Пока не установлено, действительно ли мужчина был инфицирован или же это неудачная шутка. Однако полиция заявила, что это в любом случае преступление.