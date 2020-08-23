Американец обнимал в супермаркете всех людей без спроса, а потом сообщал, что теперь у них коронавирус.
По сообщению New York Post, он при этом говорил: "Просто коронавирусно тебя обнимаю. Теперь у тебя COVID-19". Потом смеялся и убегал.
Событие произошло в городе Спрингфилд, штат Массачусетс, и теперь его разыскивают через составленный фоторобот, который сделали на основании камер видеонаблюдения. Пока не установлено, действительно ли мужчина был инфицирован или же это неудачная шутка. Однако полиция заявила, что это в любом случае преступление.
Медики обнаружили у российского политика Алексея Навального абстинентное состояние, осложнённое судорожным синдромом.