Мощное наводнение в Турции унесло жизни четырёх человек

На северо-востоке Турции мощное наводнение и сход селей обрушились на провинцию Гиресун. Ведутся поиски 12 человек, пока они объявлены без вести пропавшими. Катастрофа повлекла за собой смерть четверых человек. Один из погибших — жандарм.

Другие пять полицейских пропали после обрушения моста, по которому они в этот момент ехали на автомобиле.

Жителей эвакуировали вертолетами. На место прибыл представитель правительства Турции.