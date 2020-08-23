На северо-востоке Турции мощное наводнение и сход селей обрушились на провинцию Гиресун. Ведутся поиски 12 человек, пока они объявлены без вести пропавшими. Катастрофа повлекла за собой смерть четверых человек. Один из погибших — жандарм.
Другие пять полицейских пропали после обрушения моста, по которому они в этот момент ехали на автомобиле.
Жителей эвакуировали вертолетами. На место прибыл представитель правительства Турции.
Медики обнаружили у российского политика Алексея Навального абстинентное состояние, осложнённое судорожным синдромом.