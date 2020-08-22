После взрыва в Ярославле три женщины госпитализированы

После взрыва в многоэтажке Ярославля три женщины госпитализированы, один человек находится дома под амбулаторным наблюдением.

"Две женщины доставлены в больницу имени Соловьева. У обеих травмы средней степени тяжести, диагностированы черепно-мозговые травмы. Одна женщина госпитализирована в больницу номер 9. У нее тоже средняя степень тяжести, гипертоническая болезнь", — сообщил сотрудник правительства области.

Напомним, взрыв произошел в пятницу вечером. Помимо пострадавших три человека погибли, среди которых был восьмилетний ребенок.