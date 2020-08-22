Названа причина взрыва жилого дома в Ярославле

Основной версией взрыва в жилом доме в Ярославле признана утечка бытового газа.

Такую версию инцидента озвучили в Следственном комитете России по итогам расследования. В результате трагедии пострадали семь человек. Тела троих погибших — двух женщин и 8-летнего ребенка — извлекли из-под завалов.

Взрыв в десятиэтажном доме по улице Батова произошёл около 19:30 по московскому времени 21 августа. Взрывная волна обрушила межэтажные перекрытия с шестого по первый этажи.