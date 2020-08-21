Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

Актёр Михаил Ефремов во время заседания суда заявил, что откажется от услуг адвокатов и наймёт других. Решение артист объяснил тем, что хочет найти юристов посильнее.

Защиту Ефремова в суде проводит адвокат Эльман Пашаев. Его актёр обещает оставить в качестве консультанта.

Ефремов отметил, что над его свидетелями и самими адвокатами постоянно насмехаются представители потерпевших.

"Мои защитники меня убеждали, что у нас самый справедливый суд. А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали. Такое же было в сторону моего адвоката Пашаева, и эти улыбочки от Добровинского, и в зале я вижу смешки. Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других, посильнее", - приводит РИА Новости слова Ефремова.

8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием Ефремова. Его автомобиль протаранил фургон Lada, за рулём которого находился 57-летний Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался.

Сам Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, как показали анализы. Гособвинение утверждает, что актёр находился в автомобиле один.

Защита Ефремова заявляет, что актёр находился на пассажирском сиденье, а за рулём был другой человек.