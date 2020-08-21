Ефремов на 90% уверен, что не был за рулём в момент ДТП

Актёр Михаил Ефремов во время заседания суда по делу о ДТП со смертельным исходом заявил, что не находился за рулём в момент столкновения. Рассмотрение дела проходит в Пресненском суде Москвы.

Ефремов попал в ДТП 8 июня в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и протаранил машину Сергея Захарова. 57-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице.

"Я склоняюсь к тому, что сидел на пассажирском сиденье. Более того, меня туда тащили", — заявил Ефремов во время заседания.

Защита потерпевшего попросила уточнить, насколько Ефремов уверен в своих словах.

"На 90% точно", — ответил актёр.

Кто был за рулём машины Ефремова

Ранее показания дал сотрудник ГИБДД, который оформлял ДТП. Он заявил, что за рулём в момент аварии находился Ефремов. Кроме того, была проведена экспертиза подушек безопасности, сработавших во время столкновения. Она показала наличие генетического материала артиста.

Адвокат Ефремова заявляет, что актёр не был за рулём. Ранее он привёл показания "секретного" свидетеля, который утверждает, что видел, как из-за руля выходил другой человек. При этом мужчина признался, что слабо видит, а незадолго до аварии употреблял алкоголь.

Эльман Пашаев, адвокат актера, позже заявил, что знает того, кто якобы был за рулём вместо Ефремова. Он обещает огласить информацию на следующих заседаниях суда.