В Хакасии 4-летнего мальчика придавило колесом трактора

В Хакасии 4-летний мальчик умер, играя со снятым с трактора колесом. 20 августа он вместе с другими детьми пошел играть к трактору, пока его отец кормил животных на ферме. В ходе игры ребенок залез внутрь колеса, оно накренилось и упало, придавив мальчика, который умер на месте.

Сейчас по происшествию проводит проверка, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Красноярскому краю и республике.