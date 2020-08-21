Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, заявил отвод судье Елене Абрамовой. Юрист защиты обвинил судью в том, что она заинтересована в исходе дела.
Отвод не поддержали представители гособвинения и защитники пострадавшей стороны. Судья объявила перерыв для обсуждения вопроса об отводе.
По словам Пашаева, суд не хочет установить истину в этом деле и отклоняет ходатайства стороны Ефремова. Кроме того, адвокат считает, что Абрамова хочет быстрее вынести вердикт по делу и не даёт адвокату времени.
"Заявляю вам отвод в связи с признаками того, что суд в вашем лице заинтересован в исходе дела. Суд отказался назначать новые автотехнические и судебно-медицинские экспертизы, которые помогут установить истину по делу. Наши ходатайства отклоняются постоянно. Зачем мы в суд ходим? Пусть сразу казнят Ефремова тогда.
Я прошу дать время для подготовки, у меня и другие дела есть. Суд этого не учитывает", - приводит ТАСС слова Пашаева.
Ранее Пашаев предоставил показания "секретного" свидетеля. Слабовидящий мужчина заявил о том, что сразу после ДТП Ефремов вышел со стороны пассажирского сиденья, а за рулём был другой человек.
Судья отказалась принимать во внимание его показания.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.