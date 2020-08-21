Адвокат Ефремова объявил отвод судье Абрамовой

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, заявил отвод судье Елене Абрамовой. Юрист защиты обвинил судью в том, что она заинтересована в исходе дела.

Отвод не поддержали представители гособвинения и защитники пострадавшей стороны. Судья объявила перерыв для обсуждения вопроса об отводе.

По словам Пашаева, суд не хочет установить истину в этом деле и отклоняет ходатайства стороны Ефремова. Кроме того, адвокат считает, что Абрамова хочет быстрее вынести вердикт по делу и не даёт адвокату времени.

"Заявляю вам отвод в связи с признаками того, что суд в вашем лице заинтересован в исходе дела. Суд отказался назначать новые автотехнические и судебно-медицинские экспертизы, которые помогут установить истину по делу. Наши ходатайства отклоняются постоянно. Зачем мы в суд ходим? Пусть сразу казнят Ефремова тогда. Я прошу дать время для подготовки, у меня и другие дела есть. Суд этого не учитывает", - приводит ТАСС слова Пашаева.

Ранее Пашаев предоставил показания "секретного" свидетеля. Слабовидящий мужчина заявил о том, что сразу после ДТП Ефремов вышел со стороны пассажирского сиденья, а за рулём был другой человек.

Судья отказалась принимать во внимание его показания.