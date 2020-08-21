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В Китае столкнулись танкер и сухогруз

Происшествия

У берегов Китая, недалеко от Шанхая 20 августа столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно.

Как сообщается, инцидент произошел примерно в 1,5 морских милях к юго-востоку от устья реки Янцзы. В результате столкновения танкер,на борту которого были 3 тысячи тонн бензина, загорелся, а сухогруз затонул. 

Кадры с места происшествия, опубликованные китайскими государственными СМИ, показывают открытое пламя и густой черный дым, исходящий из середины палубы корабля:

 Из двух экипажей кораблей спасены три человека. Еще 14 на сегодняшний день считаются пропавшими без вести.

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