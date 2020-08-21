В Китае столкнулись танкер и сухогруз

У берегов Китая, недалеко от Шанхая 20 августа столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно.
Как сообщается, инцидент произошел примерно в 1,5 морских милях к юго-востоку от устья реки Янцзы. В результате столкновения танкер,на борту которого были 3 тысячи тонн бензина, загорелся, а сухогруз затонул.
Кадры с места происшествия, опубликованные китайскими государственными СМИ, показывают открытое пламя и густой черный дым, исходящий из середины палубы корабля:
3 rescued and 14 others missing after an oil tanker carrying about 3,000 tonnes of gasoline collided with a cargo ship about 1.5 nautical miles southeast of the Yangtze River estuary early Thursday, according to the maritime authorities in Shanghai. pic.twitter.com/kh4RiSW70K— People's Daily, China (@PDChina) August 20, 2020
Из двух экипажей кораблей спасены три человека. Еще 14 на сегодняшний день считаются пропавшими без вести.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.