В Китае столкнулись танкер и сухогруз

У берегов Китая, недалеко от Шанхая 20 августа столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно.

Как сообщается, инцидент произошел примерно в 1,5 морских милях к юго-востоку от устья реки Янцзы. В результате столкновения танкер,на борту которого были 3 тысячи тонн бензина, загорелся, а сухогруз затонул.

Кадры с места происшествия, опубликованные китайскими государственными СМИ, показывают открытое пламя и густой черный дым, исходящий из середины палубы корабля:

3 rescued and 14 others missing after an oil tanker carrying about 3,000 tonnes of gasoline collided with a cargo ship about 1.5 nautical miles southeast of the Yangtze River estuary early Thursday, according to the maritime authorities in Shanghai. pic.twitter.com/kh4RiSW70K