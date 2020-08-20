Михаил Ефремов устроил скандал на заседании суда

Актер Михаил Ефремов устроил скандал во время заседания по делу о ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает "Комсомольская правда", в процессе допроса одного из свидетелей Ефремова возмутили каверзные вопросы Анны Бутыриной, адвоката потерпевшей стороны.

"Белорусская оппозиция!" — говорит он ей после каждой фразы.

На одну из реплик защитника он выкрикнул, что так говорит не она, а телеведущая Скабеева.

После того, как Бутырина попросила удалить с заседания Ефремова и его адвоката Эльмана Пашаева, так как он также мешал допросу свидетеля, актёр заявил: "Прошу нас троих удалить".

Напомним, Михаил Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии погиб мужчина. В крови актёра обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Сначала Ефремов заявил, что виновен в случившемся, но позже защита решила изменить тактику, и сейчас он отрицает свою вину.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Ефремов официально признал свою вину в смертельном ДТП.