На водителя, наехавшего на полицейского, завели уголовное дело

На водителя, который 11 августа травмировал сотрудника РОВД в Жлобине, возбудили уголовное дело.

По словам представителя МВД Ольги Чемодановой, ситуация в Жлобине произошла около часа ночи на улице Барташова. 27-летний водитель отказался выполнить требование об остановке, после чего совершил наезд.