На водителя, который 11 августа травмировал сотрудника РОВД в Жлобине, возбудили уголовное дело.
По словам представителя МВД Ольги Чемодановой, ситуация в Жлобине произошла около часа ночи на улице Барташова. 27-летний водитель отказался выполнить требование об остановке, после чего совершил наезд.
"В отношении водителя следователями возбуждено уголовное дело по статье "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", — сообщила Чемоданова.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.