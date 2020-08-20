Вертолёт в Хакасии совершил аварийную посадку у реки Еринат

Пассажирский вертолет Ми-8 совершил запланированную, но аварийную посадку у реки, у него повредились стойки шасси самолета, сообщает Интерфакс.

Посадка произошла около реки Еринат в Хакасии, вертолет направлялся из Таштагола в Кемерово. Никто из 13 пассажиров, экипажа из четырех человек не пострадал.

Вертолет перевозил туристов по маршруту Таштагол — Кемерово и, как сообщает источник, это запланированная ситуация.