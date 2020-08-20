Секретный свидетель по делу Ефремова рассказал о пассажире в момент ДТП

Во время заседания суда по делу Михаила Ефремова были зачитаны показания секретного свидетеля со стороны защиты актёра. Им оказался неназванный очевидец ДТП, в котором погиб 57-летний Сергей Захаров.

Свидетель Александр Кобец заявил, что из автомобиля Ефремова сразу после ДТП "вышел человек с пассажирской стороны". Показания предоставил адвокат Эльман Пашаев, который ранее опросил мужчину.

"Молодой человек собирал подушки безопасности, со стороны водителя вышел молодой человек с темными волосами без седины", — говорится в показаниях свидетеля.

Как сообщает РИА Новости, судья отказался приобщить к делу эти показания.

За рулём был Ефремов

Ранее был допрошен работник ГИБДД, который оформлял ДТП с участием Ефремова. На суде он подтвердил, что за рулём находился сам актёр.