В Курске произошёл инцидент с пожилой женщиной, которая ошибочно была признана мёртвой. Женщина очнулась в морге Горшеченской районной больницы.
Происшествие вызвало широкий резонанс в курских соцсетях. Через несколько дней количество негативных комментариев увеличилось — женщина всё же умерла.
Комитет здравоохранения Курской области проводит проверку областной больницы, в которой лечилась пенсионерка.
"Скончалась 81-летняя пациентка, госпитализированная в областную больницу из Горшеченского района. Региональный комитет здравоохранения выражает соболезнования родным и близким женщины", — говорится в сообщении администрации.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.