В курском морге "воскресла" пенсионерка, но умерла через два дня

В Курске произошёл инцидент с пожилой женщиной, которая ошибочно была признана мёртвой. Женщина очнулась в морге Горшеченской районной больницы.

Происшествие вызвало широкий резонанс в курских соцсетях. Через несколько дней количество негативных комментариев увеличилось — женщина всё же умерла.

Комитет здравоохранения Курской области проводит проверку областной больницы, в которой лечилась пенсионерка.