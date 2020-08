Швейцарский городок засыпало шоколадным снегом

В швейцарском городе Ольтен выпал шоколадный снег.

Тонкое покрытие из какао-пыли покрыло часть города в Северной Швейцарии после сбоя в работе вентиляционной системы на шоколадной фабрике Lindt & Spruengli.

Кондитерский гигант подтвердил сообщения местных СМИ о "незначительной неполадке с охлаждающей вентиляцией" на одной из своих линий для обжаривания "какао-крупки" - главного ингредиента шоколада.

It's raining...Chocolate! 😍Real Estate price likely to go up in Olten... https://t.co/2HRZbBHnep