Швейцарский городок засыпало шоколадным снегом

В швейцарском городе Ольтен выпал шоколадный снег.

Тонкое покрытие из какао-пыли покрыло часть города в Северной Швейцарии после сбоя в работе вентиляционной системы на шоколадной фабрике Lindt & Spruengli.

Кондитерский гигант подтвердил сообщения местных СМИ о "незначительной неполадке с охлаждающей вентиляцией" на одной из своих линий для обжаривания "какао-крупки" - главного ингредиента шоколада.

It's raining...Chocolate! 😍Real Estate price likely to go up in Olten... https://t.co/2HRZbBHnep — Citizen_of_the_world_JF (@swiss_jf) August 17, 2020

Сильный ветер поднял порошок и рассыпал его по окрестностям. В Lindt & Spruengli говорят, что "готовы оплатить чистку машин, покрытых сладким лакомством".

Представитель компании добавил, что частицы шоколада были совершенно безвредны как для людей, так и для окружающей среды, и что система вентиляции уже исправлена.

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