Швейцарский городок засыпало шоколадным снегом

В швейцарском городе Ольтен выпал шоколадный снег.
Тонкое покрытие из какао-пыли покрыло часть города в Северной Швейцарии после сбоя в работе вентиляционной системы на шоколадной фабрике Lindt & Spruengli.
Кондитерский гигант подтвердил сообщения местных СМИ о "незначительной неполадке с охлаждающей вентиляцией" на одной из своих линий для обжаривания "какао-крупки" - главного ингредиента шоколада.
It's raining...Chocolate! 😍Real Estate price likely to go up in Olten... https://t.co/2HRZbBHnep— Citizen_of_the_world_JF (@swiss_jf) August 17, 2020
Сильный ветер поднял порошок и рассыпал его по окрестностям. В Lindt & Spruengli говорят, что "готовы оплатить чистку машин, покрытых сладким лакомством".
Представитель компании добавил, что частицы шоколада были совершенно безвредны как для людей, так и для окружающей среды, и что система вентиляции уже исправлена.
Россия стала главным поставщиком шоколада в Китай
Эндокринолог рассказала, кому обязательно нужно есть шоколад
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.