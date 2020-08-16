Во время матча в Москве умер 17-летний футболист

Во время футбольного матча между командами, где участвовали юноши 2003 года рождения, умер 17-летний Михаил Колосов, играющий за команду ГБУ САШ Москомспорта «Олимпик».

Это случилось на стадионе "Рублево" во время товарищеского матча между командами «Олимпик» и «Строгино» . Игрок потерял сознание посреди поля во время игры. Он был срочно госпитализирован, но через время Колосов скончался.

По словам Российского футбольного союза, причины смерти молодого футболиста выясняются. Ранее никаких проблем со здоровьем у него не наблюдалось.