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Скончался один из четырёх пострадавших горняков на Кузбассе

Происшествия

Во время обрушения пород в шахте на Кузбассе пострадало четыре человека, сегодня по сообщению телеканала "МИР24" скончался один из них.

Представитель Кемеровского областного Центра медицины катастроф рассказал, что три горняка находятся в состояниях различной степени тяжести, в том числе в крайне тяжелом.

Напомним, обрушение пород произошло на шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области в субботу. В "Распадской угольной шахте" сообщили, что причиной трагедии стало землетрясение. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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