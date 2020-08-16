Во время обрушения пород в шахте на Кузбассе пострадало четыре человека, сегодня по сообщению телеканала "МИР24" скончался один из них.
Представитель Кемеровского областного Центра медицины катастроф рассказал, что три горняка находятся в состояниях различной степени тяжести, в том числе в крайне тяжелом.
Напомним, обрушение пород произошло на шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области в субботу. В "Распадской угольной шахте" сообщили, что причиной трагедии стало землетрясение. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Белорусский лидер Александр Лукашенко уже обсуждал с российскими политиками возможность бегства в РФ в случае обострения политической ситуации в республике.