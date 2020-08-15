Москвич погиб в метро

Мужчина погиб под колесами поезда метро примерно в 18.00. Трагедия произошла на станции "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии.

"Интерфакс" сообщил, что для спасения мужчины "на 10 минут отключалось напряжение контактного рельса", однако спасти его не удалось. Также осталось неизвестной причины его падения.

Из-за трагедии было ненадолго прервано движение поездов "Спартак" — "Баррикадная" в сторону центра.