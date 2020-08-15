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На шахте в Коми погибли четыре горняка

Происшествия

В Воркуте обрушился ленточный конвейер для транспортировки угля. В шахте погибло 4 шахтера.

По словам представителя компании "Воркутауголь", вероятнее всего это случилось из-за нарушений техники безопасности. Сейчас ведется проверка, задействованы четыре отделения горноспасателей.

Это не первый случай за последние дни: в прошлую субботу во время обрушения породы на шахте Кузбасса пострадали четыре человека.

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