На шахте в Коми погибли четыре горняка

В Воркуте обрушился ленточный конвейер для транспортировки угля. В шахте погибло 4 шахтера.

По словам представителя компании "Воркутауголь", вероятнее всего это случилось из-за нарушений техники безопасности. Сейчас ведется проверка, задействованы четыре отделения горноспасателей.

Это не первый случай за последние дни: в прошлую субботу во время обрушения породы на шахте Кузбасса пострадали четыре человека.