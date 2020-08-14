Ефремов официально признал свою вину в смертельном ДТП

Актёр Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП. Это следует из протокола допроса артиста, который состоялся 17 июня.

Документ оказался в распоряжении редакции RT. Под показаниями Ефремова стоят подписи самого артиста и его адвоката Эльмана Пашаева.

Актёр полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и обязался не совершать подобного.

"Свою вину в том, что 8 июня 2020 года примерно в 21 час 53 минуты я управлял технически исправным транспортным средством Jeep Grand Cherokee, находясь в состоянии опьянения, совершил нарушение ПДД России, повлёкшее по неосторожности смерть человека, я признаю в полном объёме, в содеянном раскаиваюсь, впредь подобного обязуюсь не совершать", — говорится в документе.

Также Ефремов указал, что собирался "загладить вред" перед семьёй погибшего Сергея Захарова, но ему этого не дали сделать сами потерпевшие, которые "не идут на контакт" с его адвокатами.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что во время заседания суда Ефремов вину не признал. Актёр заявил, что не может этого сделать, так как "ничего не помнит".