Ефремов передвигается по больнице в инвалидной коляске

Актёр Михаил Ефремов, несмотря на информацию об исчезновении, находится в Боткинской больнице. Телеканал "Москва 24" опубликовал видео, на котором видно, как подсудимый перемещается по медучреждению в инвалидной колясе.

Ефремову стало плохо утром 11 августа. Приставы привезли актёра на заседание Пресненского суда, но позже его забрала "скорая". Врачи поставили артисту диагноз — инсульт.

Позже эту информацию подтвердил адвокат актёра Эльман Пашаев. Состояние Ефремова сейчас стабилизировалось.

Суд перенёс заседание по делу Ефремова на 18 августа.

Напомним, актёр в нетрезвом состоянии устроил ДТП со смертельным исходом. От его действий погиб 57-летний Сергей Захаров.