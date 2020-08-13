В Нижегородской области аноним прислал ложное письмо о минировании

Сегодня несколько анонимных писем о бомбах в зданиях суда, вокзалах и аэропортах легли в почтовые ящики Новосибирска, Саратова, Уфы, городов Нижегородской области, Перми.

Все здания сразу проверили, взрывчатых веществ не нашли.

Стоит отметить, случаи анонимных писем о лжетерактах не редкость. Например, с 28 ноября 2019 года подобные случаи в России приобрели широкий размах не только в мегаполисах, но и в регионах.