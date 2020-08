В Шотландии с рельсов сошёл поезд. Погибли люди

Три человека погибли на месте крушения поезда, сошедшего с рельсов недалеко от Абердина, Шотландия.

Как сообщают очевидцы, около 30 машин скорой помощи были замечены вблизи места аварии в Стоунхейвене.

Фотографии, распространяемые в соцсетях, показывают массивный столб дыма, поднимающийся из-за холма.

Среди погибших и машинист поезда. Еще шесть человек были доставлены в больницу с незначительными травмами.

Huge billowing black smoke from train on fire after derelailing near Stonehaven. pic.twitter.com/Rk01bS5RLI