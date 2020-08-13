В Шотландии с рельсов сошёл поезд. Погибли люди

Три человека погибли на месте крушения поезда, сошедшего с рельсов недалеко от Абердина, Шотландия.

Как сообщают очевидцы, около 30 машин скорой помощи были замечены вблизи места аварии в Стоунхейвене.

Фотографии, распространяемые в соцсетях, показывают массивный столб дыма, поднимающийся из-за холма.

"К сожалению, несмотря на все усилия медиков, мы можем подтвердить, что три человека погибли на месте происшествия", — говорится в заявлении британской транспортной полиции.

Среди погибших и машинист поезда. Еще шесть человек были доставлены в больницу с незначительными травмами.

Huge billowing black smoke from train on fire after derelailing near Stonehaven. pic.twitter.com/Rk01bS5RLI — Chris Harvey (@ChristopherHarv) August 12, 2020

В поезде было четыре вагона, сообщают местные СМИ. Три вагона вместе с локомотивом сошли с рельсов и покатились по насыпи.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал в своём "Твиттере", что он "опечален" известием о несчастном случае, и выразил свою благодарность сотрудникам скорой помощи, работающим на месте происшествия.

Предварительная версия крушения — последствия сильного наводнения, которое было вызвано в этом районе Шотландии проливными дождями. Из-за него там были закрыты школы и нарушено регулярное железнодорожное сообщение.