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В суде озвучили список страшных находок в квартире историка Соколова

Происшествия

В ходе очередного заседания суда, на котором рассматривалось дело об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, озвучили записи следователей от 9 ноября 2019 года. Именно в тот день был задержан тогда ещё доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов. В его рюкзаке, который он пытался утопить в реке Мойке, были обнаружены отрезанные женские руки.

Что обнаружили в квартире Соколова?

На момент осмотра квартира была закрыта. Следователи сообщили, что в одной из комнат лежал пакет Ikea, внутри него был чёрный пакет, обмотанный скотчем.

Сотрудники правоохранительных органов вскрыли его ножницами и обнаружили в нем голову женщины. Часть тела была обмотана несколько раз клейкой лентой.

В шкафу был найден обрез "Тульского оружейного завода", в коридоре лежал топор длиной 45 см.

Во второй комнате следователи нашли бутылку коньяка и два бокала. В мусорном ведре были обнаружены три гильзы и ювелирные украшения, на которых была запёкшаяся кровь.

Другие вопросы на заседании не рассматривались. Следующее заседание назначено на 9 сентября, но оглашения приговора ждать пока рано.

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