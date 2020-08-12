Три человека погибли во время крушения поезда в Шотландии

Трагедия в Шотландии произошла утром в среду: поезд сошел с рельсов. Стало известно о трех погибших, в числе которых один машинист состава.

"К глубокому сожалению, можем подтвердить, что, несмотря на усилия медиков, три человека погибли на месте", — указано в комментарии британской транспортной полиции.

По данным РИА Новости, шесть человек ранены и госпитализированы, опасности для их жизни нет.

Ранее "Правда.Ру" писала, что причиной трагедии могли стать плохие погодные условия — проливные дожди, которые прошлись по Шотландии за последние несколько дней.