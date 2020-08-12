Трагедия в Шотландии произошла утром в среду: поезд сошел с рельсов. Стало известно о трех погибших, в числе которых один машинист состава.
"К глубокому сожалению, можем подтвердить, что, несмотря на усилия медиков, три человека погибли на месте", — указано в комментарии британской транспортной полиции.
По данным РИА Новости, шесть человек ранены и госпитализированы, опасности для их жизни нет.
Ранее "Правда.Ру" писала, что причиной трагедии могли стать плохие погодные условия — проливные дожди, которые прошлись по Шотландии за последние несколько дней.
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