Загорелось нефтяное месторождение в ХМАО

Пожар на производственной площадке нефтяного месторождения в ХМАО произошел по неизвестной причине, которую сейчас выясняет специально созданная комиссия. Оперативные подразделения АО "РН-Няганьнефтегаз" тушат пожар.

Как сообщает "Интерфакс", трое пострадавших уже доставлены в медучреждения.

Населенные пункты от пожара не пострадали, экологические последствия выясняются.