Пожар на производственной площадке нефтяного месторождения в ХМАО произошел по неизвестной причине, которую сейчас выясняет специально созданная комиссия. Оперативные подразделения АО "РН-Няганьнефтегаз" тушат пожар.
Как сообщает "Интерфакс", трое пострадавших уже доставлены в медучреждения.
Населенные пункты от пожара не пострадали, экологические последствия выясняются.
Бывший музыкант Сергей Шнуров жёстко раскритиковал белорусского лидера Александра Лукашенко за применение силы против своего народа.