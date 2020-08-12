За что арестовали известного блогера-сталкера Андрея Пыжа?

Арестован известный блогер-сталкер Андрей Пыж, который проводил съёмки на территории закрытых объектов и вёл свой YouTube-канал, посвящённый урбанистическому туризму.

Ему предъявлено обвинение в незаконном получении и распространении сведений, составляющих государственную тайну. Блогеру грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до восьми лет.

Андрей Пыж неоднократно публиковал в социальных сетях видео, где он проникает на различные запретные и охраняемые объекты, например, на Калининскую АЭС и действующую РЛС "Днепр" системы предупреждения о ракетном нападении в Оленегорске. Также ему удалось тщательно исследовать Чернобыльскую зону.

Последний раз он побывал на территории режимной площадки строящейся АЭС-2 в Сосновом Бору.

Ситуацию прокомментировал источник, близкий к силовым структурам.

"Не являясь техническим и военным специалистом, блогер тем не менее осуществлял видеосъёмку военных объектов и систем безопасности объектов, защищённых гостайной. Отдельный вопрос: как он туда проникал, но, по сути, человек мог выложить то, что ничего не скажет обывателю и ему самому, но очень важно для разведки и экспертов потенциальных противников, аналитиков среди террористов. Простой пример — в 90-е годы журналисты сняли подводную лодку на стапелях, после чего пришлось несколько лет переделывать её системы. Для них это была красивая фотография, а военные эксперты НАТО получили вид закрываемого всегда винта, по которому сразу могли бы предсказать звуковой след и особенности крейсера, некоторые решения на прочном корпусе. Некоторые разведки многое отдали бы за вид, например, сопел "Сармата" или за видео из "залаза" в действующий командный бункер системы ГО города. Одно дело залезть и показать убежище времен СССР недействующее или охраняемую территорию ЧОП, "заброшку", а другое — проникнуть на оборонное, атомное предприятие или важнейший узел обороны государства", — пояснил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туроператорам упростили работу в зоне Чернобыльской АЭС.