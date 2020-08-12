Почему милиция в Бресте открыла огонь по протестующим

Сотрудники белорусской милиции прошедшей ночью открыли огонь по протестующим в Бресте. Под огонь милиции попали нападавшие с арматурой, сообщает пресс-служба МВД.

"Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", - говорится в сообщении.

Также ведомство сообщило о других случаях беспорядков.

В Брестской области неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в направлении милицейского автомобиля.

В Жодине под Минском водитель автомобиля наехал на военнослужащего, после чего скрылся.

На сотрудников милиции всего совершено пять умышленных наездов.