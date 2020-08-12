Сотрудники белорусской милиции прошедшей ночью открыли огонь по протестующим в Бресте. Под огонь милиции попали нападавшие с арматурой, сообщает пресс-служба МВД.
"Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", - говорится в сообщении.
Также ведомство сообщило о других случаях беспорядков.
На сотрудников милиции всего совершено пять умышленных наездов.
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