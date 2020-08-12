Врачи подтвердили инсульт у Ефремова

Врачи подтвердили предварительный диагноз актёра Михаила Ефремова. По словам его адвоката Эльмана Пашаева, артист действительно перенёс инсульт.

Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести.

Актёру стало плохо утром 11 августа. По словам Никиты Ефремова, он нашёл отца лежавшим на полу в собственной квартире. От госпитализации актёр отказался и поехал с приставами в зал суда.

Во время заседания Ефремову стало плохо, была вызвана скорая помощь. Подсудимого отправили в Боткинскую больницу.

Из-за госпитализации Ефремова было перенесено заседание суда. Новые слушания состоятся 18 августа.