Судья отложил заседание по делу Михаила Ефремова на 12 августа. Слушания начнутся в 10.00, сообщает ТАСС.
Причиной переноса стала госпитализация актёра. Ефремова вынесли на носилках прямо из здания суда. У него подозревают инсульт.
Судья после госпитализации продолжила заседание в закрытом режиме и вынесла решение о переносе. На суд Ефремов прибыл при помощи приставов, прихрамывая на одну ногу.
Ефремов ранее устроил ДТП со смертельным исходом. В результате столкновения его автомобиля и фургона погиб 57-летний Сергей Захаров.
Актёр в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Также в его крови были найдены следы наркотиков. Позже Ефремов признал свою вину в видеообращении, но на суде не стал давать признательных показаний.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.