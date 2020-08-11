Суд перенёс заседание по делу Ефремова

Судья отложил заседание по делу Михаила Ефремова на 12 августа. Слушания начнутся в 10.00, сообщает ТАСС.

Причиной переноса стала госпитализация актёра. Ефремова вынесли на носилках прямо из здания суда. У него подозревают инсульт.

Судья после госпитализации продолжила заседание в закрытом режиме и вынесла решение о переносе. На суд Ефремов прибыл при помощи приставов, прихрамывая на одну ногу.

Ефремов ранее устроил ДТП со смертельным исходом. В результате столкновения его автомобиля и фургона погиб 57-летний Сергей Захаров.

Актёр в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Также в его крови были найдены следы наркотиков. Позже Ефремов признал свою вину в видеообращении, но на суде не стал давать признательных показаний.