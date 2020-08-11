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Польские наркобароны потеряли €300 млн - их товар задержан в Гамбурге

Происшествия

Во время спецоперации в гамбургском порту полицейские и таможенники в одном из контейнеров обнаружили кокаин общей стоимостью около €300 млн.

По словам представителя таможенного ведомства, это одна из самых больших находок наркотиков, когда-либо сделанных здесь.

По данным немецких информагентств, около 1,5 тонн наркотика, расфасованных в небольшие пакеты, были спрятаны между мешками с рисом.

Контейнер с кокаином вошел в гамбургский порт на 300-метровом контейнерном грузовом судне "CMA CGM Jean Габриэль". Оттуда он должен был быть перегружен на другое транспортное судно, следующее по маршруту в Польшу.

По предварительным данным, рис на контейнеровозе был из Гвианы, страны - соседки Колумбии, которая считается крупнейшим производителем кокаина в мире. Таможенники предполагают, что наркотик, по-видимому, должен быть отправлен из Польши крупным покупателям по всей Европе. На это указывали различные знаки на пакетах, в том числе галльский петух и светофор.

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