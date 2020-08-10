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Шестерых французских туристов расстреляли в заповеднике в Нигерии

Происшествия

Шестеро французских туристов, их гид и водитель убиты во время посещения заповедника жирафов в Нигерии.

Как сообщили во французской волонтерской организации АСТ, погибшие были их сотрудниками.

По данным газеты Le monde, нападение на "гуманитарную группу" в районе заповедника жирафов Куре, в шестидесяти километрах от столицы Ниамей было совершено вооруженными людьми, ехавшими на мотоциклах.

Автомобиль Land Cruiser с туристами из Франции сначала подвергся обстрелу из автоматического оружия, а затем был подожжен.

Автомобиль гуманитариев, после его нападения, недалеко от Куре, в шестидесяти километрах от Ниамей, 9 августа.

© Le monde

"По нашим сведениям, эти двое нигерийцев, находившихся в машине были гидом и шофером. Согласно одному из источников, еще один нигерийский гражданин сбежал с места расстрела, прежде чем его догнали и убили", — пишет Франс-Пресс.

Как следует из материала ИА, нападение произошло неподалеку от контрольно-пропускного пункта охраны заповедника, примерно в часе езды от Ниамей.

"Трусливый и варварский теракт"

Эммануэль Макрон осудил в воскресенье вечером "смертоносное нападение, которое трусливо ударило по группе гуманитарных работников" и заявил, что "все средства будут использованы для выяснения обстоятельств этого нападения".

"Я осуждаю террористическую, трусливую и варварскую атаку, совершенную в это воскресенье в мирной местности Куре", — написал в Твиттере президент Нигерии Исуфу, который выразил соболезнования семьям нигерийских и французских жертв, а также президенту Макрону.

Как заявили в Министерстве внутренних дел Нигерии,

"в сотрудничестве с французскими партнерами проводятся расследования и операции по зачистке с целью выявления лиц, совершивших эти подлые акты, и укрепления безопасности в этом районе".

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