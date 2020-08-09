В Москве лифт для еды чуть не покалечил официантку

В ночь на 8 августа в Москве официантка обслуживала посетителей на втором этаже. Стоя у лифта для еды, она наклонилась, чтобы передать что-то поварам на первом этаже, и, очевидно, случайно задела кнопку. Лифт поехал на первый этаж, в результате чего шею женщины зажало между частями механизма.

Как передает РИА Новости, персонал оперативно поднял лифт на второй этаж и спас потерпевшую. С переломом шейного отдела позвоночника ее доставили в реанимацию. По данным очевидцев, ЧП случилось из-за усталости женщины.