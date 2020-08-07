Российский спасатель рассказал о разборе завалов в Бейруте

По словам сотрудника МЧС Андрея Нижникова, российские спасатели были хорошо подготовлены к подобным ситуациям.

"Работается нормально. Это ЧС, к которому мы подготовлены, мы не испытываем особых проблем. Работаем согласно поставленной задаче", — приводит слова Книжникова агентство РИА Новости.

Он также отметил, что российские спасатели работают в содружестве с ливанскими и французскими коллегами.