Инцидент произошёл в селе Андреевке Хасанского района.
По данным УМВД, во время столкновения двух автомобилей Toyota Ipsum и Toyota Prius пострадали несколько пешеходов.
"В результате удара Ipsum по инерции отбросило вперёд на пешеходов. Пострадала 28-летняя женщина и двое её детей: двухлетний мальчик и пятилетняя девочка", — говорится в сообщении.
Пострадавшие госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.
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