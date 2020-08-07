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В Приморье из-за столкновения двух автомобилей пострадали пешеходы

Происшествия

Инцидент произошёл в селе Андреевке Хасанского района.

По данным УМВД, во время столкновения двух автомобилей Toyota Ipsum и Toyota Prius пострадали несколько пешеходов.

"В результате удара Ipsum по инерции отбросило вперёд на пешеходов. Пострадала 28-летняя женщина и двое её детей: двухлетний мальчик и пятилетняя девочка", — говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

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