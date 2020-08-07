Во Франции освобождены заложники, удерживавшиеся террористом в банке

Вечером 6 августа в отделении банка в Гавре (Франция) вооруженный человек взял шестерых заложников.

По данным СМИ, он потребовал, чтобы Израиль отпустил "несправедливо задержанных палестинских детей" и доступа к мечети Аль-Акса в Иерусалиме для палестинцев в возрасте до 40 лет.

Представитель полиции сказал, что у 34-летнего террориста в анамнезе были проблемы с психическим здоровьем. По другим данным, мужчина ранее был судим.

Полицейская операция по освобождению заложников длилась несколько часов.

"К 23 часам по местному времени все заложники были освобождены. Они не пострадали. Террорист арестован", — сообщили в полиции Гавра.

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