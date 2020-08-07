93 тысячи за передачу душу дьяволу заплатила школьница из Приморья

16-летняя жительница Владивостока отдала "связному дьявола" вещей на 93 тысячи рублей, чтобы тот передал рогатому ее душу.

Сейчас 18-летний "посредник" рассказывает "о ритуале" полиции.

О неожиданно вспыхнувшей вере в преисподнюю, с головой накрывшей несовершеннолетнюю девушку, рассказали в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Что случилось

В полицию обратились родители девушки с заявлением, что их дочь стала жертвой обмана со стороны парня, который учился в одной с ней школе.

Он, якобы, рассказал ей - под большим секретом! - что увлечение магией позволило ему "стать посредником между людьми и самим дьяволом" и с его помощью можно "продать душу", чтобы обеспечить себе покровительство темных сил.

Стоила услуга в общем-то недорого - 6 тысяч рублей, из которых 5 нужны были "для приобретения всего необходимого для ритуала".

Кроме того, по словам юного "экстрасенса", людям, продавшим душу дьяволу нельзя носить золотые украшения, поэтому девушка должна была сдать их в ломбард, а деньги перевести ему.

Что она и сделала.

Тогда наступила очередь техники: телефон и ноутбук "продавщицы души" перекочевали к "посреднику". Он объяснил девушке, что сжег гаджеты, чтобы участников ритуала не "забрали в психушку".

"Общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил 93 тысячи рублей", - отмечается в сообщении полиции.

Теперь парню грозит тюрьма сроком на 5 лет за мошенничество.