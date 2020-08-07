Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Агутин отказался от предвыборного концерта в Белоруссии, а Лепс поедет
Препарат от коронавируса запатентован в России
Финансовый эксперт: держитесь от банков подальше
Билл Гейтс пророчит миру новую глобальную катастрофу
Музыкальный критик Сергей Соседов: "В шоу-бизнесе нет счастливых людей"
Банки приготовились к бегству вкладчиков
Дональд Трамп: вакцина от COVID-19 может появиться в США до 3 ноября
В Госдуму внесли законопроект о дополнительных выплатах гражданам
В Узбекистане вступительные экзамены пройдут на стадионах

93 тысячи за передачу душу дьяволу заплатила школьница из Приморья

Происшествия » Парад мошенников

16-летняя жительница Владивостока отдала "связному дьявола" вещей на 93 тысячи рублей, чтобы тот передал рогатому ее душу.

Сейчас 18-летний "посредник" рассказывает "о ритуале" полиции.

О неожиданно вспыхнувшей вере в преисподнюю, с головой накрывшей несовершеннолетнюю девушку, рассказали в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Что случилось

В полицию обратились родители девушки с заявлением, что их дочь стала жертвой обмана со стороны парня, который учился в одной с ней школе.

Он, якобы, рассказал ей - под большим секретом! - что увлечение магией позволило ему "стать посредником между людьми и самим дьяволом" и с его помощью можно "продать душу", чтобы обеспечить себе покровительство темных сил. 

Стоила услуга в общем-то недорого - 6 тысяч рублей, из которых 5 нужны были "для приобретения всего необходимого для ритуала". 

Кроме того, по словам юного "экстрасенса", людям, продавшим душу дьяволу нельзя носить золотые украшения, поэтому девушка должна была сдать их в ломбард, а деньги перевести ему.

Что она и сделала.

Тогда наступила очередь техники: телефон и ноутбук "продавщицы души" перекочевали к "посреднику". Он объяснил девушке, что сжег гаджеты, чтобы участников ритуала не "забрали в психушку".

"Общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил 93 тысячи рублей", - отмечается в сообщении полиции.

Теперь парню грозит тюрьма сроком на 5 лет за мошенничество.

Последние материалы
Президент Беларуси утверждает, что его намеренно заразили коронавирусом
93 тысячи за передачу душу дьяволу заплатила школьница из Приморья
Агутин отказался от предвыборного концерта в Белоруссии, а Лепс поедет
Препарат от коронавируса запатентован в России
Финансовый эксперт: держитесь от банков подальше
Билл Гейтс пророчит миру новую глобальную катастрофу
Музыкальный критик Сергей Соседов: "В шоу-бизнесе нет счастливых людей"
Банки приготовились к бегству вкладчиков
Дональд Трамп: вакцина от COVID-19 может появиться в США до 3 ноября
В Госдуму внесли законопроект о дополнительных выплатах гражданам
Популярное
Новости Белоруссии
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко

Состояние здоровья Александра Лукашенко вызывает в последнее время озабоченность. Её разделяет врач-психиатр, психотерапевт, психолог Александр Федорович.

Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Новости Белоруссии
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Новости Белоруссии
В Сети опубликован план белорусского Майдана
Наука и техника
Яблочный уксус помогает снизить уровень сахара в крови
Василий Амирджанов Митингофобия властей создает проблемы государству Василий Амирджанов Игорь Буккер Заметки о писателе, которого едва не казнили за книгу Игорь Буккер Руслан Веснянко Зеленский хочет ввести цензуру СМИ, но Разумков и журналисты против Руслан Веснянко
Комментарии
Народ Белоруссии выберет президента, которого заслуживает
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Билл Гейтс рассказал о "катастрофе страшнее коронавируса"
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Москвичей предупреждают о резком похолодании
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ