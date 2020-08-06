Что не так в рейдерском захвате "офиса ОНК"

В Москве неизвестные захватили здание, в котором находится офис Общественной наблюдательной комиссии. Об этом сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.

"В ночь на четверг, 6 августа, неизвестные заблокировали вход в здание в Крапивенском переулке и не пускают в него представителей ОНК. Часть её членов сейчас находится у ворот здания. Неизвестные люди крепкого телосложения не допускают их внутрь", — сообщил он.

По его словам, в офисе хранятся обращения граждан. На место происшествия вызвали полицию, но её сотрудники отказались предпринимать какие-либо меры. Полицейские назвали ситуацию "гражданско-правовым спором".

Мельников сообщил, что захватившие офис люди заявили о наличии у них правоустанавливающих документов на здание, но "ситуация похожа на попытку рейдерского захвата".

Захватившие здание люди представились волонтерами и говорят, что являются новыми арендаторами. "С нами стоит гендиректор компании, владеющей зданием, и подтверждает, что договоров с иными лицами не заключалось", — сказал Мельников. Он отметил, что в ближайшее время обратится за защитой в столичную прокуратуру.

Ситуацию прокомментировал зампредседателя Общественного совета ГУ МВД по Москве Вадим Горшенин.

"История захватывающая для тех, кто не знает о правовой стороне вопроса.

Во-первых, Общественная наблюдательная комиссия Москвы не является юридическим лицом, у неё нет и не может быть банковских счетов, печатей и прав заключать какие-либо хозяйственные договоры, следовательно, она не может ничего арендовать.

Во-вторых, арендовать помещения могут физические лица — члены ОНК в её интересах, но тогда имеет смысл говорить именно об этом, не пользуясь словесным приёмом "неизвестными захвачен офис ОНК".

Полиция, о бездействии которой в данном случае распространяют слухи некоторые действующие члены ОНК, никак вмешаться в спор хозяйствующих субъектов, в котором одна из сторон называет себя ОНК Москвы, не может. Полицейские, с моей точки зрения, правы".

"Странно в этой истории и то, что адрес офиса, указанный как спорный, не совпадает с адресом, указанном на сайте ОНК Москвы". — указал Горшенин.