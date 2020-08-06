Три крана рухнули в крупном контейнерном порту близ Мумбаи

Три крана рухнули в крупнейшем контейнерном порту Индии на окраине Мумбаи после того, как проливной дождь и сильный ветер бушевали в этом регионе в течение нескольких дней, вызвав наводнения в некоторых районах финансовой столицы страны.

Официальные лица всё ещё оценивают ущерб, нанесённый после того, как краны рухнули в портовом тресте Джавахарлала Неру.

По словам комиссара полиции Санджая Кумара, никто не пострадал.

Экстремальные погодные условия вызвали массовые разрушения по всему Мумбаи: дороги, железнодорожные линии и даже больницы стали жертвами наводнений.