Три крана рухнули в крупном контейнерном порту близ Мумбаи

Три крана рухнули в крупнейшем контейнерном порту Индии на окраине Мумбаи после того, как проливной дождь и сильный ветер бушевали в этом регионе в течение нескольких дней, вызвав наводнения в некоторых районах финансовой столицы страны.
Официальные лица всё ещё оценивают ущерб, нанесённый после того, как краны рухнули в портовом тресте Джавахарлала Неру.
По словам комиссара полиции Санджая Кумара, никто не пострадал.
Экстремальные погодные условия вызвали массовые разрушения по всему Мумбаи: дороги, железнодорожные линии и даже больницы стали жертвами наводнений.
The ground floor casualty ward of JJ Hospital, Mumbai #MumbaiRains pic.twitter.com/1u3x80jCoB— Express Mumbai (@ie_mumbai) August 5, 2020
Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток - 2", не намерен "поставляться под санкции" ради газопровода "Северный поток-2".