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Три крана рухнули в крупном контейнерном порту близ Мумбаи

Происшествия

Три крана рухнули в крупнейшем контейнерном порту Индии на окраине Мумбаи после того, как проливной дождь и сильный ветер бушевали в этом регионе в течение нескольких дней, вызвав наводнения в некоторых районах финансовой столицы страны.

Официальные лица всё ещё оценивают ущерб, нанесённый после того, как краны рухнули в портовом тресте Джавахарлала Неру.

По словам комиссара полиции Санджая Кумара, никто не пострадал.

Экстремальные погодные условия вызвали массовые разрушения по всему Мумбаи: дороги, железнодорожные линии и даже больницы стали жертвами наводнений.

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