Огромный столб пламени: в ОАЭ горит продуктовый рынок

Почти сутки пожарные и экипажи гражданской обороны борются с крупным пожаром на рынке фруктов и овощей в городе Аджмане в Объединённых Арабских Эмиратах.
Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры чудовищных масштабов пожара.
Huge fire breaks out in #Ajman market pic.twitter.com/NHEkxOLvif— RT (@RT_com) August 5, 2020
Пожар вспыхнул около шести вечера по местному времени. Первым, как сообщает Gulf News, спасателям позвонил Раджаб Эльсави, владелец мясного магазина напротив рынка.
"На этом базаре десятки магазинов", — сказал он.
Причина пожара до сих пор неизвестна, но рынок, как сообщается, был закрыт в течение нескольких месяцев из-за пандемии COVID-19.
По данным портала National, несколько рабочих из близлежащих магазинов пытались потушить пламя с помощью огнетушителей, но не смогли остановить распространение огня.
الحريق بدأ صغير وكبر الظاهر انه نتيجة اهمال لانه سوق شعبي وفيه مواد بلاستيكيه وسجاد،الله يحفظ عجمان. pic.twitter.com/Iq4O9m1sNh— Mohamed Al Dhahiri (@m_aldhahiri) August 5, 2020
Пожар настолько силён, что пришлось эвакуировать ближайшую к рынку больницу, сообщают местные СМИ .
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