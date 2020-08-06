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Огромный столб пламени: в ОАЭ горит продуктовый рынок

Происшествия

Почти сутки пожарные и экипажи гражданской обороны борются с крупным пожаром на рынке фруктов и овощей в городе Аджмане в Объединённых Арабских Эмиратах.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры чудовищных масштабов пожара.

Пожар вспыхнул около шести вечера по местному времени. Первым, как сообщает Gulf News, спасателям позвонил Раджаб Эльсави, владелец мясного магазина напротив рынка.

"На этом базаре десятки магазинов", — сказал он.

Причина пожара до сих пор неизвестна, но рынок, как сообщается, был закрыт в течение нескольких месяцев из-за пандемии COVID-19.

По данным портала National, несколько рабочих из близлежащих магазинов пытались потушить пламя с помощью огнетушителей, но не смогли остановить распространение огня.

Пожар настолько силён, что пришлось эвакуировать ближайшую к рынку больницу, сообщают местные СМИ .

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