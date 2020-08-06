Спасатели пропали без вести в Южной Корее после наводнения

Семеро спасателей сегодня пропали без вести в Южной Корее.
Как сообщает агентство "Ренхап", "их лодки перевернулись во время сильного дождя, сопровождавшегося оползнями".
Напомним, ранее "Правда.Ру" уже рассказывала о наводнениях в Южной Корее, которые начались из-за того, что там уже 44 дня подряд идут дожди.
"Три спасательных катера перевернулись и были унесены вниз по течению, когда они пытались освободить полицейский катер, застрявший в проволоке у плотины недалеко от города Чхунчхон, к северо-востоку от Сеула", — сообщает Yonhap.
Официально подтверждение пока не поступало.
Премьер-министр Чон Се Ген посетил наиболее пострадавшие районы страны и призвал правительство рассмотреть предложения о присвоении нескольким провинциям статуса особых зон бедствия.
Как сообщает "Ренхап", решение по этому вопросу будет принято к пятнице, и это позволит районам получить больше правительственной помощи.
Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток - 2", не намерен "поставляться под санкции" ради газопровода "Северный поток-2".