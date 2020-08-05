Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал подсудимому актёру Михаилу Ефремову раскаяться в совершённом преступлении.
"У каждого оно (раскаяние — прим. ред.) есть, рано или поздно. Придёт оно и к Ефремову. Только на душе у него к тому времени будет дополнительный грех — трусость, доводящая до подлости", — написал доктор на своей странице в Twitter.
Он также выразил свою симпатию к Михаилу Ефремову за актерское мастерство.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего обращения к нации решил пригрозить РФ из-за российских наёмников, которых задержали в Минске.