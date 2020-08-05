Мёртвого молодого парня обнаружил его сосед — 45 летний уроженец Азербайджана.
По информации РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет, 22-летний Егор Громов умер от асфиксии.
В его смерти подозревается сожитель, а также имеется версия о передозировке наркотиками.
На теле погибшего обнаружены следы удушения и синяки, которые, по словам его сожителя, могли появиться в результате полового акта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего обращения к нации решил пригрозить РФ из-за российских наёмников, которых задержали в Минске.