В Санкт-Петербурге нашли тело TikTok-блогера

Мёртвого молодого парня обнаружил его сосед — 45 летний уроженец Азербайджана.

По информации РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет, 22-летний Егор Громов умер от асфиксии.

В его смерти подозревается сожитель, а также имеется версия о передозировке наркотиками.

На теле погибшего обнаружены следы удушения и синяки, которые, по словам его сожителя, могли появиться в результате полового акта.