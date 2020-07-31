После ухода из телепроекта пара занимается бизнесом. Недавно в офис Сергея, мужа Дарьи Пынзарь, пробралась неизвестная и похитила сейф.
О произошедшем бывшая звезда "Дома-2" сообщила своим подписчикам в социальной сети Instagram, где опубликовала видео похищения.
Со слов Дарьи Пынзарь, данная девушка уже приходила к ним офис несколько дней назад, она представлялась клиенткой Сергей.
Муж Дарьи подал заявление в полицию и надеется, что найти воровку удастся с помощью подписчиков.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".