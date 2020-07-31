В результате аварии с автобусом в Крыму увеличилось число пострадавших. Всего в автобусе находилось 18 человек.
Восемь из них погибли, десять пострадали. Всех пострадавших доставили в больницы, сообщает ТАСС.
Среди погибших есть девушка 2003 года рождения, среди пострадавших — двое детей. По словам главы Белогорского района Крыма, они были доставлены в Симферополь.
"Среди погибших девушка 2003 года. Среди пострадавших было двое малолетних детей, их доставили в Симферополь", — сказала собеседница агентства.
В Белогорск были доставлены четыре человека. Трое в состоянии средней тяжести, один находится в коме. Для того чтобы достать людей из автобуса, спасателям пришлось распиливать его при помощи специальных инструментов.
Микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем рано утром в пятницу. Происшествие произошло на трассе "Таврида" около Белогорска.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".