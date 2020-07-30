Спортивный журналист Василий Уткин рассказал о своём отношении к делу против Михаила Ефремова. Сегодня состоялось заседание суда, во время которого актёру была продлена мера пресечения.
Под домашним арестом актёр будет находиться до 22 января.
"Я за суд присяжных. Присяжные не определяют степень наказания, они определяют виновность человека. А степень наказания определяет суд в соответствии с законом. Наказание? Я думаю, что Ефремову необходимо принудительное лечение, необходим серьезный штраф. И, думаю, что условный срок", - заявил Уткин в интервью на YouTube-канале "Макарена".
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