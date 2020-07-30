Уткин призвал дать Ефремову условный срок

Спортивный журналист Василий Уткин рассказал о своём отношении к делу против Михаила Ефремова. Сегодня состоялось заседание суда, во время которого актёру была продлена мера пресечения.

Под домашним арестом актёр будет находиться до 22 января.