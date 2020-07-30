Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста для актёра Михаила Ефремова. Мера пресечения будет действовать до 21 января 2021 года.
"Мы считаем данное решение вполне адекватным... В целом пока все складывается примерно так, как мы и предполагали. Ждем следующего слушания", - приводит ТАСС слова адвоката потерпевших Александра Добровинского.
Кроме того, суд не разрешил актёру совершать двухчасовые прогулки. Первое заседание по существу состоится 5 августа.
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