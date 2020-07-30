Суд продлил арест Ефремова до 22 января

Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста для актёра Михаила Ефремова. Мера пресечения будет действовать до 21 января 2021 года.

"Мы считаем данное решение вполне адекватным... В целом пока все складывается примерно так, как мы и предполагали. Ждем следующего слушания", - приводит ТАСС слова адвоката потерпевших Александра Добровинского.

Кроме того, суд не разрешил актёру совершать двухчасовые прогулки. Первое заседание по существу состоится 5 августа.