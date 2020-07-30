На газовом заводе в Техасе произошёл взрыв

Предприятие, на котором произошел инцидент, принадлежит компании "Lone Star NGL".

По данным телеканала "360", местная полиция назвала произошедшее "промышленным инцидентом" и перекрыла автомобильное движение в районе завода.

Власти американского штата предупредили жителей о том, что из-за тушения пожара может снизиться давление в трубопроводе.

Информация о погибших и пострадавших в полицию не поступала.