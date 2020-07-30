Предприятие, на котором произошел инцидент, принадлежит компании "Lone Star NGL".
По данным телеканала "360", местная полиция назвала произошедшее "промышленным инцидентом" и перекрыла автомобильное движение в районе завода.
Власти американского штата предупредили жителей о том, что из-за тушения пожара может снизиться давление в трубопроводе.
Информация о погибших и пострадавших в полицию не поступала.
Китай — серьезный противник или, наоборот, "легкая добыча" политически? Рассуждает китаист, автор книги "Некоронованные короли красного Китая: Кланы и политические группировки КНР" Николай Вавилов.