В Тверской области после ДТП с участием полицейского из Москвы погибли трое подростков. Ночью на 135-м километре дороги Р-104 водитель на Opel выехал на обгон по встречной полосе и столкнулся со скутером, сообщает СК по региону.
На скутере находились трое подростков — 15-летний водитель и его друзья на год младше. От полученных травм все трое скончались.
Водитель Opel 1990 года рождения оказался сотрудником УВД на Московском метрополитене и не находился при исполнении. После аварии было проведено медосвидетельствование, которое не показало наличия следов алкоголя в организме водителя.
"В ходе расследования будет дана надлежащая правовая оценка действиям всех участников дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, в ходе расследования планируется дать оценку на предмет исполнения родителями погибших несовершеннолетних и органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних", — сообщает следствие.
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