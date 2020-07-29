В Твери трое подростков погибли в результате ДТП с полицейским

В Тверской области после ДТП с участием полицейского из Москвы погибли трое подростков. Ночью на 135-м километре дороги Р-104 водитель на Opel выехал на обгон по встречной полосе и столкнулся со скутером, сообщает СК по региону.

На скутере находились трое подростков — 15-летний водитель и его друзья на год младше. От полученных травм все трое скончались.

Водитель Opel 1990 года рождения оказался сотрудником УВД на Московском метрополитене и не находился при исполнении. После аварии было проведено медосвидетельствование, которое не показало наличия следов алкоголя в организме водителя.