Адвокат Ефремова: "Мы вину не признаём"

Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы семьи Сергея Захарова, заявил, что актёр Михаил Ефремов не признал свою вину в смертельном ДТП. Такие показания артиста записаны в деле.

"Не только по словам (Ефремова), это есть в материалах дела. Сначала признавал, а потом отказался", — приводит "Интерфакс" слова Добровинского.

Реакция адвоката Ефремова

Адвокат актёра Эльман Пашаев подтвердил информацию. Подробностей юрист не рассказал.

"Мы вину не признаём… В суд представим все прямые доказательства", — заявил Пашаев в эфире программы "60 минут".

Ранее сообщалось, что из-за неявки Пашаева заседание по делу Ефремова было перенесено на 30 июля.