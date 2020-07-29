Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Памфилова рассказала о сборе подписей через портал Госуслуг
Маргарита Грачёва, которой муж отрубил руки, снова выходит замуж
Под Минском задержали 32 боевика иностранной ЧВК
В Анапе перевернулся катер с десятью пассажирами
Раскрыты правила отдыха туристов в Турции
Венгрия, Корея, ОАЭ: в КХЛ рассказали о планах расширения лиги
Глава города Владимира покинула пост за полтора месяца до выборов
Создана подробная рельефная карта дна Северного Ледовитого океана
Тренер Фергюсона уверен, что бой Гэтжи и Хабиба будет сорван

Адвокат Ефремова: "Мы вину не признаём"

Происшествия

Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы семьи Сергея Захарова, заявил, что актёр Михаил Ефремов не признал свою вину в смертельном ДТП. Такие показания артиста записаны в деле.

"Не только по словам (Ефремова), это есть в материалах дела. Сначала признавал, а потом отказался", — приводит "Интерфакс" слова Добровинского.

Реакция адвоката Ефремова

Адвокат актёра Эльман Пашаев подтвердил информацию. Подробностей юрист не рассказал.

"Мы вину не признаём… В суд представим все прямые доказательства", — заявил Пашаев в эфире программы "60 минут".

Ранее сообщалось, что из-за неявки Пашаева заседание по делу Ефремова было перенесено на 30 июля.

Последние материалы
В Анапе перевернулся катер с десятью пассажирами
Лукашенко подавит недовольных итогаи выборов
Раскрыты правила отдыха туристов в Турции
Глава города Владимира покинула пост за полтора месяца до выборов
Создана подробная рельефная карта дна Северного Ледовитого океана
Вторая волна "короны" и карантин: где правда и где фейки
Тренер Фергюсона уверен, что бой Гэтжи и Хабиба будет сорван
Михаил Делягин предрёк российской экономике затяжной кризис
Путин проведёт совещание по эпидемиологической ситуации в России
Археологи обнаружили в Турции 1700-летнюю статую
Популярное
Общество
Госдума одобрила продление выплат на детей до 16 лет на август

Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.

Госдума одобрила продление выплат на детей до 16 лет на август
Экономист дал советы россиянам на случай обвала курса рубля
Экономика и бизнес
Экономист дал советы россиянам на случай обвала курса рубля
Российский шоу-бизнес
Состояние Елены Кондулайнен продолжает ухудшаться
Общество
Михаил Делягин: о том, что смог Примаков и что не под силу Путину
Василий Амирджанов Героев изменения Конституции наградят орденами Василий Амирджанов Руслан Веснянко Официальный Киев настроил против себя и Армению Руслан Веснянко Усам Оздемиров Шаткие основы национальной экономики Усам Оздемиров
Комментарии
Лукашенко подавит недовольных итогаи выборов
Что скрывается за полемикой вокруг членства России в G7
Что скрывается за полемикой вокруг членства России в G7
Что скрывается за полемикой вокруг членства России в G7
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Америка разваливается
Игорь Шишкин: "Не Россия нападает, а русских притесняют"
Что скрывается за полемикой вокруг членства России в G7
Что скрывается за полемикой вокруг членства России в G7
Валерий Коровин: "Ефремов привык жить в игровой реальности"
Валерий Коровин: "Ефремов привык жить в игровой реальности"
Игорь Шишкин: "Не Россия нападает, а русских притесняют"
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать
США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать
"Театр абсурда": Волочкова оценила штраф за нарушение карантина
"Театр абсурда": Волочкова оценила штраф за нарушение карантина
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ